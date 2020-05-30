Çukur dizisi Afganistan'da tepkiye neden oldu

Çukur dizisi Afganistan'da tepkiye neden oldu

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı, şiddet sahneleri nedeniyle Türk dizisi Çukur'un yayından kaldırılması talebinde bulundu.

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakan Bakanı Şiva Şark, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Tolo televizyonundan ‘Çukur’ dizisinin yayından kaldırılmasını talep ettiğini bildirdi.

TOPLUMUN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada da dizinin toplumun psikolojik durumu üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Tolo televizyonunun talebi görmezden gelmesi durumunda hükümetin gereken tedbirlere başvuracağı uyarısında bulunan Şark, “Tolo televizyonuna ‘Çukur’ dizisinin gösterimiyle ilgili mektup yazdım. Bu televizyondan bu tür dizileri göstermemesini talep ettim. Yasaların ihmal edilmesi, mevcut yasalar çerçevesinde ele alınacaktır” diye yazdı.

ŞİDDET SAHNELER ŞİKAYET EDİLDİ

İlgili kararın, vatandaşların isteği üzerine alındığını kaydeden Bakan Yardımcısı, Türk dizisindeki şiddet sahnelerinin sosyal medyada şikayet edildiğine işaret etti.