Haberler

Medya Haberleri

Çukur dizisi Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisi Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dört sezondur ekranlarda boy gösteren dizi Çukur, kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Gazeteci Leyla karakteriyle diziye katılan Çağla Demir'e dair bilgiler merak konusu oldu.