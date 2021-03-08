- Haberler
- Medya Haberleri
- Çukur dizisi Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Çukur dizisi Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 17:19
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 119. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekranda yer alıyor.
4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisine yeni bölümde Çağla Demir de katılıyor. Güzel oyuncu Çukur'da Leyla karakterine hayat veriyor.
Peki Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kimdir? İşte Çağla Demir hakkında merak edilenler..
ÇUKUR LEYLA ( ÇAĞLA DEMİR) KİMDİR?
Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Dizi oyuncusu olan Çağla Demir , Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.
Bir dönem modellik yapan Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimini Medcezir ile yaşadı.
2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Çağla' karakterine hayat verdi. Star Tv'de yayınlanan, başrolü Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisinde 'Ece' karakterini canlandırmıştır.
Kocaman Ailem, Elimi Bırakma dizilerinin kadrosunda da yer aldı.