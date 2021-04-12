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- Çukur dizisi Karaca ölecek mi? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı?
Çukur dizisi Karaca ölecek mi? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı?
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 16:58
Mayıs ayında final yaparak ekranlara veda edecek olan Çukur dizisinde önemli bir ayrılık yaşanacak.
Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünde Karaca'nın gerçekleri öğrenerek Amca'dan hesap sorduğu anlar geceye damgasını vururken ikili arasında çıkan kavga sırasında Amca'nın Karaca'yı boğduğu sahne herkesi şoke edecek.
Çukur dizisinde finale doğru yaklaşılırken dizi de Celasun'un ölümünün ardından Karaca karakterinin ayrılığı seyircilerin kafasını karıştırdı.
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrılıyor mu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar..
ÇUKUR DİZİSİ KARACA ÖLECEK Mİ?
Çukur 124.yeni bölümde Amca'nın Kulkan Erdenet ile işbirliğini yaptığını öğrenen Karaca, Amca'dan hesap sormaya gidecek.
Aralarında çıkan arbede sonucu Amca'nın Karaca'yı boğduğu görülüyor. Çukur'da Karaca'nın ölüp ölmeyeceği ise dizinin ilerleyen sahnelerinde belli olacak.
ECE YAŞAR ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?
'Çukur’da ilk sezondan bu yana 'Karaca' karakterine hayat veren Ece Yaşar, önümüzdeki bölümlerde senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.
Mayıs ayı sonunda final yapmaya hazırlanan 'Çukur’a geçtiğimiz hafta da 'Celasun'u canlandıran Kubilay Aka veda etmişti.