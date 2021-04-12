Haberler

Medya Haberleri

Çukur dizisi Karaca ölecek mi? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı?

Çukur dizisi Karaca ölecek mi? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı?

Finale doğru yaklaşan Çukur dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar, diziye veda ediyor.