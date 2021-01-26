Çukur dizisi Nejat İşler Rusça ne söyledi? Çukur Çağatay Erdenet'in son sözleri nedir?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Çağatay Erdenet rolüne hayat veren oyuncu Nejat İşler'in veda sahnesi ilgi çekti. Ayrılık sahnesinde Rusça söylediği sözler seyircilerin merak konusu oldu.

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Burak Dakak, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümünde de bir veda yaşandı.

Çukur dizisinin son bölümünde Çağatay Erdenet'in ölümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Nejat İşler tarafından canlandırılan Çağatay Erdenet, Yamaç Koçovalı tarafından öldürüldü. Erdenet ölmeden önce Rusça bir cümle kurdu.

Sosyal medyada da “Çukur Çağatay Erdenet Rusça ne söyledi?” sorusu gündeme geldi.

NEJAT İŞLER ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Çukur dizisinin resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay 'Koçovalılar asla unutmaz'. Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler" notu yazıldı.

Dizide Çağatay Erdenet rolüne hayat veren başarılı oyuncu Nejat İşler, ölmeden önce Rusça bir cümle dile getirdi.

Fragmanda yer alan sözler vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki Nejat İşler Rusça ne söyledi?

ÇAĞATAY RUSÇA NE DEDİ?

Nejat İşler'in hayat verdiği Çağatay Erdenet’in ölmeden önce söylediği Rusça sözler dizinin sıkı takipçileri tarafından merak uyandırdı. Erdenet’in ölmeden önce söyledği sözlerin anlamı ise şu şeklide:

"Магия больше не твоя", " Magiya bol'she ne tvoya"

“Büyü artık senin değil” dediği belirtildi. Bunun da Türkçe manası ise “Efsun artık senin değil” demek olduğu ortaya çıktı.