Çukur dizisinde yaprak dökümü: Hangi ünlü oyuncu diziye veda etti?

Çukur dizisinde yaprak dökümü: Hangi ünlü oyuncu diziye veda etti?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, dün akşam 128. bölümüyle ekrana geldi. Karaca ve Celasun'un, amca Cumali tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla savaş başladı. Peki hangi ünlü oyuncu veda etti?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde, finale doğru yaklaşırken peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu Çukur dizisi, dün akşam 128. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Mayıs sonunda final yaparak ekran macerasına son verecek olan Çukur'da, yaptıkları ortaya çıkan amca Cumali büyük bir şok yaşadı.

Peki, Hangi ünlü oyuncu Çukur'a veda etti? İşte yaşananlar...

ÇUKUR, AMCAYA KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur dizisinin dün akşam yayımlanan son bölümü, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Amca Cumali'nin öldürdüğü Karaca ve Celasun için cenaze töreni düzenlendi ve Çukurlular genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladı.

Amcanın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce amca için çalışan Çukur'un gençleri, yeniden Koçovalı kardeşlerin yanında yer aldı.

Ayşe'nin söylediği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyen Cumali; Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı.

Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali, onların yardımlarını istemedi. Akın'ın bir anlık kontrolden çıkması ve fevri bir saldırıda bulunması Cumali, Metin ve Meke'yi çok zor durumda bıraktı.

Amcanın deposunda kapana kısılan dörtlü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular tarafından kurtarıldı. Amcayı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyen Cumali, depolardaki bütün mallarını yaktı.

VARTOLU NEDİM'DEN İNTİKAMINI ALDI

Nedim, Yamaç ve peşindekileri atlatmak için kendisini yem olarak kullanırken amca farklı bir araç ile güvenlikli bir eve kaçtı.

Koçovalılar, Nedim'in ellerinden kaçmasına izin verdi ve böylece Nedim'i takip ederek amcaya ulaştı. Amca bir helikopter ile kaçmayı başarırken, geride kalan Nedim Vartolu tarafından öldürüldü.

Böylece dizide Nedim karakterine hayat veren usta oyuncu İlkay Akdağlı da Çukur'dan ayrıldı.