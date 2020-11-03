Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde İzmir'e destek mesajı verildi.

Show TV dizisi Çukur dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli'nin paylaştığı Çukur'da 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'e yer verildi.

"EGE KIYILARI SALLANIYOR, HEPİMİZİN İÇİ SIZLIYOR"

Çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz depremle ilgili olarak Çukur'da yer alan duvar yazılarında "Ege kıyıları sallanıyor. Hepimizin içi sızlıyor #yanındayızizmir" denilerek İzmir'e destek mesajı verildi.

Çukur dizisinden dikkat çeken İzmir mesajı VİDEO

"ÖNLEM YAŞATIR"

Depreme karşı önlem alınmasının önemine dikkat çekilen duvar yazıları, sosyal medyada gündem oldu.

Ekranlara, duvarlara yazılmış olan "İzmir, ne ilk ne de son. Önlem almak için hala geç değil.", "Önlem yaşatır, ihmal öldürür." cümleleri geldi.