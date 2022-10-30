Çukur dizisinin Timsah Celil'iydi! Meli Bendeli göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ekranlara damga vuran Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, paylaşımıyla şaşkına çevirdi. Göğüs dekolteli pozu ağızları açık bıraktı. İşte o poz...

2017'de Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, oyunculuğuyla ismini milyonlara duyurmuştu.

Oyunculuk yapmaya devam eden Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden sonra cinsel yönelimini değiştirdi.

Ünlü oyuncu daha sonra cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi. Ardından göğüslerini yaptırdı.

Değişimiyle adından söz ettiren Ahmet Melih Yılmaz, ismini Meli Bendeli olarak değiştirdi.

Büyük değişiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde ailesi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Meli Bendeli, cesur pozuyla sosyal medyayı salladı.

Göğüs dekolteli pozunu yayınladı

Oyunculuğa kaldığı yerden devam eden ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu yayınladı. Gören bir daha bakıyor. İşte o poz...

Ahmet Melih Yılmaz, daha önce yaptığı bir açıklamada "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" sözleriyle gündeme damga vurmuştu.