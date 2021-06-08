Çukur Doğa Nefes Alsın kampanyası: Çukur Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır?

Çukur'un sosyal sorumluluk projesi olan, TEMA Vakfı iş birliğiyle 50 bin fidanlık bir Çukur Ormanı oluşturuluyor. Peki Çukur Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi günü 131.bölümle ekranlara veda etti. Final bölümünden önce Çukur Ormanı kampanyası düzenlendi.

Çukur Ormanı kapsamında fidan bağışı yapılacak. Çukur Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? Çukur Ormanı'nın nerede? gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Doğa Nefes Alsın adıyla TEMA kapsamında gerçekleşecek olan projede 50.000 fidan dikilmesi bekleniyor.

Peki, 'Çukur Ormanı' için bağış nasıl yapılır? ‘Doğa Nefes Alsın’ bağışı hakkında bilgiler..

ÇUKUR ORMANI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Çukur ormanına bağış yapmak isteyenler FİDAN yazıp 3464’e SMS göndererek bir fidan bağışında bulunabilirler. Çukur fidan bağışı için atacağınız her 1 SMS bedeli ise 10 TL’dir. SMS bağışlarında sertifika verilmemektedir.

Çukur ormanının nerede olacağı şimdilik bilinmemektedir.



