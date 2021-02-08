Çukur final mi yapıyor, bu sezon son mu? Çukur dizisi ne zaman bitecek?

Çukur final mi yapıyor, bu sezon son mu? Çukur dizisi ne zaman bitecek?

Show TV'nin dört sezondur devam eden dizisi Çukur, final iddialarıyla seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Dizinin takipçileri, Çukur final mi yapacak, ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor.

Show TV ekranlarından 4 sezondur büyük bir ilgi ile takip edilen ve milyonlarca hayranı bulunan Çukur dizisinin ne zamana final yapacağı araştırılmaya başlandı.

Özellikle Vartolu ve Efsun karakterinin diziden ayrılacağı haberleri sonrasında dizinin ne zaman final yapacağı da belirtilmiş oldu.

Bu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri, final yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. Peki Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi bitiyor mu? Çukur ne zaman bitecek?

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk bölümü 23 Ekim 2017’de yayınlanan Çukur dizisinin, 4. sezonunda büyük final yapacağı ve sona ereceği belirtildi.

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden Vartolu’ya hayat veren Erkan Kolçak Köstendil’in Temmuz ayında baba olması sonrasında ‘çocuğumla vakit geçirmek için diziden ayrılacağım’ açıklamaları sonrasında pek çok kişi ‘Vartolu diziden ayrılmasın’ dese de ana karakterlerde yaşanan ayrılıklar sonrasında dizinin final yolunda olduğu iddiası geldi.

Reyting rekortmeni dizinin senaristi Gökhan Horzum'un, dizinin final bölümünü yazmaya başladığını açıklamasıyla izleyici büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.

ÇUKUR NE ZAMAN BİTECEK?

Daha önce dizinin oyuncuları tarafından açılan bir canlı yayında 125. bölümle final yaparak ekranlara veda edeceklerini açıklamışlardı.

Son gelen haberler doğrultusunda ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği iddia edildi. Yeni bir gelişme yaşanmazsa bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor.

Yani dizinin senaristinin tamda planladığı şekilde 4. sezonuyla yayın hayatı son bulacak.