Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek? Büyük finale damga vuran o sahne..

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur, bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor. Çukur'un finalinde ne olacağı merak ediliyor. Peki Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek?

4 sezon boyunca Show Tv ekranlarında fırtınalar estiren ve ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, bu akşam 131. bölümü ile final yapıyor.

Dizi, büyük finalde TEMA Vakfı iş birliğiyle final bölümü öncesi yayımlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek.

Final bölümü öncesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sürpriz isimlerin de katılımıyla Çukur Gala Gecesi özel yayını ekrana gelecek.

Aksiyon sahneleri ve heyecanlandıran anları ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur'un son fragmanı, büyük finalde kimlerin öleceği ve kimlerin sağ kalacağına ilişkin ipucu veriyor.

Çukur'un final senaryosu dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Büyük finalde Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

Peki, Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek? İşte detaylar...

ÇUKUR GALA'DA NELER OLACAK?

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecek.

'Çukur' kadınlarından oluşan 'Çukur Burda' grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecek.

Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni 'Çukur' şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak. Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede olacak.

Merakla beklenen büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. "#DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak 'Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ekranların fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde, 'Yamaç' ve 'Amca' ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek...