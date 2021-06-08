Çukur hayranlarına müjde: Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu belli mi?

Dün akşam final bölümüyle ekranlara gelen Çukur'un akabinde duyurulan Üç Kuruş dizisi, araştırma konusu oldu. Peki Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosu belli mi? İşte, detaylar..

Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, dün akşam 131. bölümü ile izleyicisine veda etti.

Aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur'un finalinde, yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapıldı.

Bu gelişmenin ardından Çukur hayranları başta olmak üzere seyirciler, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncu kadrosu belli mi? İşte Üç Kuruş dizisi hakkında detaylar...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından yerine getirilmesi planlanan ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti.

Üç Kuruş dizisinin yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU BELLİ Mİ?

Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine ''Üç Kuruş'' adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, dizinin başrolü için görüşülen erkek oyunculardan birinin ise Medcezir ve Mucize Doktor dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Taner Ölmez olduğu öne sürüldü.

Başrol için ismi geçen Taner Ölmez'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Aras Bulut İynemli ve diğer Çukur oyuncularının dizide yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Genç oyuncu Taner Ölmez, son olarak Mucize Doktor dizisiyle ekranlara gelmiş ve Ali Vefa karakterini canlandırmıştı.