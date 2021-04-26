Çukur Yasmin ölecek mi? Çukur'da ayrılık iddiası

Her pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinin geçtiğimiz hafta yayımlanan bölümünde Akın Koçavalı'nın eşi Yasmin, Amca tarafından zehirlendi. Peki, Çukur Yasmin öldü mü?

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde, finale doğru yaklaşırken peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor.

Her pazartesi Show TV ekranlarında yayımlanan ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Çukur dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 125. bölümünde, Akın Koçavalı'nın eşi Yasmin, Amca tarafından zehirlenmişti.

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında da Koçavalı'nın doktorla konuşması sonrasından izleyiciler, Çukur Yasmin öldü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı.

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ÇUKUR YASMİN ÖLDÜ MÜ?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da, amcanın Karaca'yı elleriyle boğarak öldürdüğünü gören Yasmin büyük bir korkuya kapıldı.

Amca, Yasmin'den kurtulmak için onu öldürmek istedi ve ilaçlarını değiştirdi. Akın Koçavalı, eve geldiğinde eşi Yasmin'i, yatakta ağzında köpükler çıkmış halde buldu.

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Yayımlanan yeni bölüm fragmanında, suçunu örtbas etmek isteyen Amca, Yasmin'in intihar etmiş olabileceğini söyledi. Koçavalı ise böyle bir olasılığı kesin bir dille reddetti.

Ardından doktora, Yasmin'in sağlık durumunun iyi olup olmadığını soran Koçavalı, doktordan ''Maalesef.'' yanıtını aldı.

Bunun üzerine Gamze Doğanoğlu'nun hayat verdiği Yasmin'in zehirlenerek öleceği iddia edildi. Gamze Doğanoğlu'nun Çukur'dan ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayımlanacak yeni bölümle birlikte belli olacak.