Çukur'a damga vuran sahne: Yamaç ölecek mi? Aras Bulut İynemli diziden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da finale sayılı günler kala Yamaç’ın boğulma sahnesi ekranlara geldi. Peki Çukur Yamaç ölecek mi? Aras Bulut İynemli diziden ayrılacak mı?

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren ve kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Her bölümüyle çok konuşulan Çukur’un nasıl bir final yapacağı merak edilirken dizinin dün akşam yayımlanan 130. yeni bölümü, izleyenlerin nefesini kesti.

Finale 2 bölüm kala Çukur'da Yamaç’ın boğulma sahnesi geceye damga vurdu. Bu sahnenin ardından izleyiciler, Yamaç ölecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Çukur Yamaç ölecek mi? Aras Bulut İynemli diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

ÇUKUR YAMAÇ ÖLECEK Mİ?

Show TV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Çukur, dün akşam 130. yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

Cumali Amca’nın son kozu olarak öne sürdüğü Şahram’ın dönüşüyle Çukur’da dengeler yeniden değişti. Koçovalı Kardeşler’in yeni mücadelesi Şahram ile devam ederken, evlerine düzenlenen saldırıda ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünen Yamaç, Cumali Amca’ya teslim oldu.

Amcanın adamı Şahram ise Yamaç'ı elleri ve ayakları bağlı bir şekilde havuza attı. Yamaç’ı bulmak için gittikleri yerin yanlış olduğunu farkeden Koçovalı Kardeşler ise resmen yıkıldı.

Uzun süre havuzda nefessiz kalan Yamaç eski aşkı Sena'nın havuzda boğulduğu aklına getirdi. Bu sahnenin ardından Yamaç'ın akıbeti merak konusu oldu ve Yamaç ölecek mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Çukur’dan mutlu son bekleyen izleyiciler, Yamaç'ın öleceğine inanmak istemezken Yamaç'ın akıbeti, gelecek hafta ekranlara gelecek olan 131. bölümle birlikte netlik kazanacak.

ÇUKUR 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahalleyi ele geçiren Cumali Amca ve Şahram, Çukur’da yaşayanlara evlerini boşaltmaları için 15 gün süre verdi. Koçovalı kardeşler ise Çukur’u yıkmaya karar veren Amca’ya karşı saldırı başlattı.

Koçovalılar Şahram'ın adamlarının büyük kısmını öldürdü. Ancak Şahram Koçovalı kardeşlere tuzak kurdu. Koçovalılar'ın güvenli evini tespit eden Şahram oraya da saldırdı. Koçovalı ailesinin kadınları ise saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Öte yandan öldürülen kızının intikamını almak isteyen Ayşe Koçovalı, Amca'yı öldürmek için zehir hazırladı ve zehri verdikten sonra Amca'yı Karaca’yı öldürdüğü gibi boğarak öldürmeye çalıştı.

Bu sahneyle birlikte Cumali Amca’nın ölüp ölmeyeceği de merak konusu oldu. Cumali Amca’nın gerçekten ölüp ölmediği yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.