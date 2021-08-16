Çukur'da gönülleri fethetmişti! Damla Sönmez'in yeni projesi belli oldu

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan Damla Sönmez, başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz dizisine transfer oldu. Sönmez, Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat verecek.

Çukur dizisinde başrolü Aras Bulut İynemli ile paylaşan ünlü oyuncu Damla Sönmez, Efsun karakteri ile çok başarılı bir işe imzasını attı.

Çukur'un ardından Saygı dizisinin ikinci sezonunda da başrol oynayan Damla Sönmez'e, Eylül ayında çekimleri başlayacak olan diziden teklif gitti. Gelen haberlere göre Damla Sönmez diziyle el sıkıştı.

AZİZ DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Genel yönetmenliğini ve tasarımını Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği, başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz dizisinin kadrosu tamamlanıyor.

Murat Yıldırım'ın partnerlerinden Efnan'a Melisa Şenolsun'un hayat vereceği ortaya çıkmış ve diğer başrol karakter Dilruba için de Damla Sönmez'e teklif gitmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Damla Sönmez diziyle el sıkıştı. Saygı dizisinde rol alan ödüllü oyuncu eylül ayında Aziz için kamera karşısına geçecek.

AZİZ'İN ÜVEY KARDEŞİ BELLİ OLDU

Öte yandan dizide Aziz’in üvey kardeşi Kenan'ı, Yılmaz Bayraktar'ın oynayacağı konuşuluyordu. Ancak Bayraktar, Son Yaz'a trasfer olunca karakteri kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.

Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı dizinin etkili rollerinden biri olan Kenan'a başarılı oyuncu Eren Hacısalihoğlu hayat verecek.