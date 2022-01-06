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    Çukur'dan Çağatay Ulusoy'lu Süslü Korkuluk'a bomba transfer! Güzel oyuncu fırtına gibi esecek

    TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'tan bomba bir transfer haberi geldi. Çukur dizisinde hayat verdiği Deren rolüyle adından söz ettiren Beste Kanar'ın Süslü Korkuluk dizisine dahil olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 12:04
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    Çukur'dan Çağatay Ulusoy'lu Süslü Korkuluk'a bomba transfer! Güzel oyuncu fırtına gibi esecek

    Son olarak 2017 yılında final yaparak ekranlara veda eden İçerde dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, TV8'de yayınlanacak olan Süslü Korkuluk dizisiyle ekranlara dönüyor.

    Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

    Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görülen fragman, izleyicilerin büyük ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

    OGM Pictures imzalı dizide, Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek ismin Alina Boz olduğu öğrenilmişti. Merakla beklenen diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

    ÇUKUR'UN YILDIZI SÜSLÜ KORKULUK'A GELİYOR

    Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Deren karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Beste Kanar'ın Süslü Korkuluk dizisine dahil olduğu öne sürüldü.

    Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.

    Beste Kanari daha önce Çukur, Hanım Köylü ve Meryem dizilerinde rol almıştı.

    Çukur dan Çağatay Ulusoy lu Süslü Korkuluk a bomba transfer! Güzel oyuncu fırtına gibi esecek #1


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