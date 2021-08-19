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Çukur'dan Sadakatsiz dizisine yeni oyuncu! Dengeleri alt üst edecek

Çukur'dan Sadakatsiz dizisine yeni oyuncu! Dengeleri alt üst edecek

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Sadakatsiz dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren Berkay Ateş'e Sadakatsiz dizisinden teklif gitti.