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- Çukur'dan Sadakatsiz dizisine yeni oyuncu! Dengeleri alt üst edecek
Çukur'dan Sadakatsiz dizisine yeni oyuncu! Dengeleri alt üst edecek
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 17:10
- Güncelleme : 19.08.2021 - 17:11
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonda yeni oyuncularla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı ''Doktor Foster'' uyarlaması Sadakatsiz dizisinin çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanıyor.
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken proje ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizide, sürpriz bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı.
SADAKATSİZ'DEN BERKAY ATEŞ'E TEKLİF
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisinden, başarılı oyuncu Berkay Ateş'e teklif gitti. Berkay Ateş ve Cansu Dere ikilisi daha önce ''Anne'' dizisinde birlikte rol almıştı.
Ozan Ateş, fenomen proje Çukur'da hayat verdiği Mahsun karakteri ve ardından Ay Yapım'ın diğer dizisi Alev Alev'de canlandırdığı Ozan karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.