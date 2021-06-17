Çukur'dan sonra yeni proje: Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi belli oldu mu?

Çukur'dan sonra yeni proje: Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi belli oldu mu?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un final yapmasının ardından başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin hangi dizide rol alacağı merak konusu oldu. Peki, Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi belli oldu mu?

Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayımlanan 131. bölümüyle izleyicisine veda etti.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteriyle izleyenlerin gönlünü bir kez daha fethetti.

Başarılı oyuncunun hayranları, Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisini heyecanla beklemeye başladı. Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu mu? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki Aras Bulut İynemli'nin yeni dizi projesi belli oldu mu? İşte detaylar...

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU MU?

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur, geçtiğimiz hafta dört sezonluk ekran macerasını sonlandırdı. Bu karar hayranlarını derinden üzerken, Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin sıradaki projesi ise merak konusu oldu.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sıradaki projesiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İlk olarak Ay Yapım'ın bir sonraki projesi Üç Kuruş'ta rol alacağı iddia edilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ardından ünlü oyuncunun, Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'e transfer olduğu öne sürüldü.

Dilden dile dolaşan "Aras Bulut İynemli, Sadakatsiz dizisine transfer oldu" iddası medya gündemine bomba gibi düştü. Ancak başarı seviyesini bu kadar artırmışken İynemli'nin halen devam eden bir projeye dahil olup olmayacağı kafalarda büyük bir soru işareti bıraktı.

''7. Koğuştaki Mucize'' filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Çukur dizisiyle büyük beğeni topladı ve dizinin final yapmasıyla izleyicilerin ilgi odağı oldu.