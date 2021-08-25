Çukur'la parladı, Üç Kuruş'a geçiş yaptı! Hazal Subaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri olma yolunda...

Çukur'la parladı, Üç Kuruş'a geçiş yaptı! Hazal Subaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri olma yolunda...

Ay Yapım tarafından hazırlıkları süren Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri için Hazal Subaşı ile görüşülüyor.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, bilindiği üzere Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İçerde'nin ardından 4 sezon süren Çukur dizisiyle adeta bir konsept oluşturan Ay Yapım, bunu Üç Kuruş ile sürdürerek bu tür projeleri seven izleyicileri tekrar kazanmak için çalışmalar yapıyor.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisi için oyuncu görüşmeleri de hızla devam ediyor.

Kartal karakteri için anlaşma sağlanan Uraz Kaygılaroğlu dışında kimlerin yapımda rol alacağı merakla bekleniyor. Mafyatik bir dizi olan Üç Kuruş’ta Efe rolü için Ekin Koç ile görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

HAZAL SUBAŞI İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Dizide çocukluk sahneleri de yer alacak olan Kartal’a hayat vermeye hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu’nun partneri için arayışlar sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, deneme çekimleri yapılan isimlerden birisi de Hazal Subaşı olması oldu. Deneme çekiminde bir araya gelen ikiliden Uraz Kaygılaroğlu'nun Hazal Subaşı'yı takibe alması, hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Denemelerde performansı beğenilen oyuncu daha önce Çukur'un kadrosunda yer aldığı için Ay Yapım tarafından iyi bilinen bir isim. Bu nedenle hem yetenekli hem de oldukça güzel olan oyuncunun ''Üç Kuruş'' dizisinin kadrosuna katılma ihtimali yüksek.

HENÜZ İMZALAR ATILMADI

Şu an tek eksik olan şry ise henüz Hazal Subaşı ile imzaların atılmamış olması. Hazal Subaşı konusunda önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, hayranlar tarafından heyecanla bekleniyor.

''Adını Sen Koy'' adlı günlük dizi ile dikkatleri üzerine çeken Hazal Subaşı, 2018 yılından bugüne kadar üst üste yer aldığı projelerle tecrübesini artırdı. Geniş bir hayran kitlesine kavuşan Subaşı, özellikle ''Çukur'' dizisinde hayat verdiği Nehir karakteriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.