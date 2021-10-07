İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol'u görenler inanamıyor! Resmen Fahriye Evcen'le...

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol'u görenler gözlerine inanamadı. Mihre Çelikkol ile Fahriye Evcen'in benzerliği herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, İffet, Merhamet gibi birbirinden iddialı projelerde boy gösteren İbrahim Çelikkol, başarılı oyunculuğuyla da kendine hayran bırakıyor.

Çelikkol, son olarak başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde hayat verdiği Mehdi karakteriyle adından söz ettirmişti.

38 yaşındaki başarılı oyuncu, Marmaris'te çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmasıyla da gündeme gelmiş ve gösterdiği çabayla milyonların gönlünü fethetmişti.

MİHRE ÇELİKKOL FAHRİYE EVCEN'İN İKİZİ GİBİ

Şimdilerde TIMS&B Productions imzalı ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, özel hayatında mutluluğun keyfini sürüyor.

Mimar Mihre Mutlu ile evli olan İbrahim Çelikkol'un Ali adında bir oğlu bulunuyor. Hakkında araştırma yapanlar ise eşi Mihre Çelikkol'un güzelliğine hayran kalıyor.

Mihre Çelikkol, hem güzelliği hem de Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. İşte İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol...