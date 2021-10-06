Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı paylaştı: İbrahim Çelikkol'un oğlu 'Ali' kocaman oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı paylaştı: İbrahim Çelikkol'un oğlu 'Ali' kocaman oldu

İbrahim Çelikkol, 2 yaşındaki oğlu Ali ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyunculuğunun yanı sıra babalığıyla da takdir gören Çelikkol'a beğeni yağdı.

Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, sosyal medyada takipçilerinin radarında...

Oyunculuk başarısının yanında aile tablosuyla da beğeni topluyan Çelikkol, oğlu Ali ile pozunu paylaştı.

"Baba olmak çok keyifli bir duygu, her şey huzurlu" açıklamasında bulunan Çelikkol, oğlunu gözlerden uzakta büyüyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN OĞLU ALİ BÜYÜDÜ

"Gözlerini gözlerimden" notuyla Instagram hesabından paylaşan Çelikkol, oğluyla birlikte sosyal medyanın gündemine yerleşti.

"İKİNCİYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de mimar Mihre Mutlu ile evlenmiş, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. 32 yaşındaki Mihre Çelikkol, "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını vererek sevenlerini heyecanlandırdı.

İşte İbrahim Çelikkol'un eşi ve oğluyla pozları...







