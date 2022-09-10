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    Çukur'un Akşın'ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Bu güzellik gerçek mi'

    Ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın instagram paylaşımları büyük beğeni topluyor.Güzel oyuncunun mini elbisesiyle paylaştığı son pozları mest etti..
    • 10.09.2022 - 13:59
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    Çukur'un Akşın'ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Bu güzellik gerçek mi'

    Çukur dizisinde oynadığı Akşın karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu İlayda Alişan güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Ünlü oyuncu şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin'de boy gösteriyor.Güzel oyuncu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.İlayda Alişan'ın instagramda 3.1 milyon takipçisi bulunuyor.

    Çukur un Akşın ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! Bu güzellik gerçek mi #1

    Güzelliği ve fiziği ile beğeni toplayan oyuncu oynadığı dizilerde sergilediği performans ile göz dolduruyor.

    İlayda Alişan'ın beyaz mini kıyafetiyle verdiği pozlar sosyal medyada beğeni topladı.İşte ünlü oyuncunun son sosyal medya paylaşımı..

    Çukur un Akşın ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! Bu güzellik gerçek mi #2

    Çukur un Akşın ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! Bu güzellik gerçek mi #3

    Çukur un Akşın ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! Bu güzellik gerçek mi #4

    Çukur un Akşın ı İlayda Alişan mini elbisesiyle yürek hoplattı! Bu güzellik gerçek mi #5


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