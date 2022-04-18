Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu imaj değiştirdi, yeni tarzıyla hayrete düşürdü! Görenler tanıyamıyor...

Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, imaj değiştirdi. Instagram'dan uzun saçlı ve sakallı bir fotoğrafını paylaşan Kocaoğlu, yeni tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu; Kuzey Güney, İçerde, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.

Özellikle Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle gönüllere taht kuran Rıza Kocaoğlu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Çukur'dan sonra birçok yapımda boy gösteren Kocaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla görenleri hayrete düşürdü.

İmaj değiştirdi

Başrolünü Tuba Büyüküstün ve Murat Boz ile paylaştığı Another Self dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu, imaj değiştirdi ve bambaşka bir görünüme kavuştu.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kocaoğlu, uzun saçlı ve sakallı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

''Çukur'un Aliço'sundan eser yok''

Paylaşımına, ''Selamun aleyküm hayırlı işler'' notunu düşen Kocaoğlu, takipçileri tarafından tanınmadı.

43 yaşındaki oyuncunun son halini görenler, hayrete düşerken ''Çukur'un Aliço'su'ndan eser kalmadı'' yorumları da gecikmedi.