Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'dan şoke eden açıklama! 'İki kocamla birlikte yaşıyoruz'

Çukur dizisinde Ayşe karakterine hayat veren İrem Altuğ, geçtiğimiz akşam iki erkek arkadaşıyla görüntülendi. Oyuncu, kameralara yakalanınca yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'la büyük bir üne kavuşan İrem Altuğ, geçtiğimiz gece iki erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Kameralara yakalanan 41 yaşındaki güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerle sohbet ederken verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

''İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ''

Magazinburada'nın haberine göre, ünlü oyuncu kendisine yöneltilen bir soruya, ''Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz.'' şeklinde yanıt verdi.

Yanındaki iki erkeği gösteren İrem Altuğ, ''Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz.'' dedi.

ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜLER

İrem Altuğ'un o anlara ait videosu, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve onlarca yorum aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun muhabirlere söylediklerinde ciddi olmadığını ve kameraları ti'ye aldığını belirtti.