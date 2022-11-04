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    Çukur'un cinsiyet değiştiren Timsah Celil'i yatak pozuyla olay yarattı! "Bu kadar da olmaz"

    Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdikten sonra paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bu kez yataktan pozunu yayınladı. İşte o poz...
    • 04.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 17:59
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    Çukur'un cinsiyet değiştiren Timsah Celil'i yatak pozuyla olay yarattı! 'Bu kadar da olmaz'

    Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Çukur, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Dizide Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdikten sonra bambaşka biri oldu.

    Cinsiyet değiştirdikten bir süre sonra Ahmet Melih Yılmaz olan ismini Meli Bendeli olarak değiştirdi.

    Göğüslerini yaptırdıktan sonra verdiği cesur pozlarla adından sık sık söz ettiriyor. Son pozu sosyal medyayı salladı.

    Yatak pozu ağızları açık bıraktı

    Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Meli Bendeli, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi şaşkına çeviriyor.

    Cinsiyet değiştirdikten sonra verdiği cesur pozlar gündeme bomba gibi düşüyor. Son olarak yataktaki pozuyla olay yarattı. İşte o poz...

    Çukur un cinsiyet değiştiren Timsah Celil i yatak pozuyla olay yarattı! 'Bu kadar da olmaz' #1

    Çukur un cinsiyet değiştiren Timsah Celil i yatak pozuyla olay yarattı! 'Bu kadar da olmaz' #2

    Çukur un cinsiyet değiştiren Timsah Celil i yatak pozuyla olay yarattı! 'Bu kadar da olmaz' #3


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