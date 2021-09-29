Çukur'un Cumali'si Necip Memili yeni projesi için imaj değiştirdi! Görenler hayrete düştü

Son olarak fenomen dizi Çukur'da Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili, sakal ve bıyıklarıyla dikkati çekmişti. Ünlü oyuncu, yeni dizisi Kanunsuz Topraklar için sakallarına veda etti.

Necip Memili, son olarak geçtiğimiz aylarda final yaparak ekran macerasına son veren Show TV'nin fenomen dizisinde Cumali Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir hayran kitlesi elde eden Necip Memili'nin hayat verdiği Cumali karakteri, dizinin hayranları tarafından oldukça sevilmişti.

Ünlü oyuncu fenomen dizide, sakalları ve bıyıkları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Necip Memili, bu akşam yayın hayatına başlayacak olan yeni dizisi Kanunsuz Topraklar için imaj değişikliğine gitti.

SAKALLARINA VEDA ETTİ

Yönetmenliğini Faruk Teber'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncularından biri olan Necip Memili, imaj değiştirdi.

Senaryosunu Zülküf Yücel'in kaleme aldığı dizide, Zonguldak'ta maden ocağı sahibi olan Ali Gelik karakterine hayat verecek olan oyuncunun yeni imajını görenler hayrete düştü.

Memili'nin hayranları, Çukur'daki imajı ile karşılaştırdığında büyük değişimi hemen fark etti.