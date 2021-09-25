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- Çukur'un Cumali'si Necip Mermili ters köşe bir rolle dönüyor! İşte yeni adresi
Çukur'un Cumali'si Necip Mermili ters köşe bir rolle dönüyor! İşte yeni adresi
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 15:19
- Güncelleme : 25.09.2021 - 15:20
Necip Memili, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekran macerasına son veren Show TV'nin fenomen dizisinde Cumali Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir hayran kitlesi elden eden Necip Memili'ninhayat verdiği Cumali karakteri, dizinin hayranları tarafından oldukça sevilmişti.
Başarılı oyuncu Necip Memili'nin yeni sezondaki projesi belli oldu.
''KANUNSUZ TOPRAKLAR'' İLE DÖNÜYOR
Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu ve senaryosunu Zülküf Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar; Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'yi başrollerde buluşturdu.
Son olarak Çukur’da Cumali karakterine hayat veren Necip Memili, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde, Zonguldak'ta maden ocağı sahibi olan Ali Gelik karakteriyle ekrana dönüyor.
Hikayesi 1939 yılında geçen ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Ali Gelik, Gülfem (Esra Bilgiç) ve Davut’un (Uğur Güneş) imkansız aşkında büyük rol oynayacak.