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Çukur'un Cumali'si Necip Mermili ters köşe bir rolle dönüyor! İşte yeni adresi

Çukur'un Cumali'si Necip Mermili ters köşe bir rolle dönüyor! İşte yeni adresi

Fenomen dizi Çukur'da Cumali Koçovalı karakteriyle büyük bir üne kavuşan Necip Memili, ekranlara geri dönüyor. Mermili'nin yeni rolü ise önceki rolünün tam zıttı. İşte Memili'nin yeni dizisi ve rolü..