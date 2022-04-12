Çukur'un Efsun Koçovalı'sı yaptı yapacağını! Derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı.. 'O duruş ne'

Çukur'un Efsun Koçovalı'sı yaptı yapacağını! Derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı.. 'O duruş ne'

Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'in derin yırtmaçlı elbisesi sosyal medyada olay oldu. Sönmez'in yırtmaçlı elbisesini gören kullanıcılar, "O duruş ne" tarzında yorum yaptı.

3 Mayıs 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Sönmez; Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde yer aldı.

Ancak genç ve güzel oyuncu Efsun Koçovalı karakterine hayat verdiği Çukur dizisi sayesinde tanındı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören Sönmez, şimdilerde Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandırıyor.

Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Fırat Tanış ile birlikte boy gösteren oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Özel bir çekim için kamera karşısına geçen ve bu pozları yayınlayan Damla Sönmez, güzelliğini konuşturdu.

Masmavi gözleriyle herkesin kalbini derinden vuran Damla Sönmez'e sosyal medya üzerinden mesajlar geldi.

Damla Sönmez'in kusursuz güzelliği

Oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve başarı sığdıran Damla Sönmez, Instagram'da oldukça geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

Günümüzde önemli bir hale gelen sosyal medya takipçileri ve kullanımı, Sönmez'in hayran kitlesini oluşturuyor.

Sık sık kendisiyle ilgili en güzel karelerini yayınlayan Sönmez, son pozuyla olay oldu.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bacak dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Pozuna beğeni ve yorum yapılırken, Sönmez'in duruşu dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, "Bu nasıl duruş?" tarzında yorum yaptı.