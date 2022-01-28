Çukur'un güzel oyuncusu Kalp Yarası'na geliyor! Dizideki tüm dengeler altüst olacak

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Son olarak Çukur dizisinde Ayşe Koçovalı karakterine hayat veren İrem Altuğ, Kalp Yarası dizisinin kadrosuna katıldı.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, pazartesi akşamları damgasını vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle izleyicileri mest eden Kalp Yarası'ndan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan Kalp Yarası dizisinin 32. bölümde final yapacağı iddia edilmişti. Finale adım adım yaklaşan dizinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu.

İREM ALTUĞ KALP YARASI'NDA

Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Ayşe Koçovalı karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu İrem Altuğ, sürpriz bir karakterle Kalp Yarası dizisinin kadrosuna katıldı.

Altuğ, Kalp Yarası'nın kahramanlarına büyük yüzleşmeler yaşatacak bir karaktere hayat verecek ve yirmi dokuzuncu bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Sancakzade Ailesi'nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek. Azade'nin yüzleşmekten kaçtığı "o kişi" kaybettiklerini teker teker geri almak niyetinde. Ferit ise bu gizemli kadına geçmişin değil bugünün hesabını soracak.