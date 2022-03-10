Çukur'un İdris Koçovalı'sının oğlu ortaya çıktı! Hem yakışıklı hem de annesinin kopyası...

Çukur'un İdris Koçovalı'sının oğlu ortaya çıktı! Hem yakışıklı hem de annesinin kopyası...

Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterine hayat veren ve Nazan Kesal ile evli olan Ercan Kesal, oğluyla poz verdi. Oğluyla birlikte eşine poz veren Ercan Kesal, sevenlerinden beğeni ve yorum aldı.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları Çukur, hem sevildi hem de eleştirildi.

Aksiyon dolu sahneleri ve farklı konusu ile beğenilen Show TV'nin iddialı dizisi Çukur, 4 sezon sürdü ve 131. bölümde final verdi.

Sevilen ve efsane haline gelen dizinin başrollerinde ise Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimler yer aldı.

İdris Koçovalı karakterine hayat veren ve finalden önce diziden ayrılan Ercan Kesal, bu konuda bir açıklama yapmıştı.

Kesal açıklamasında, "Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı.

Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor" demişti.

Dizi sayesinde ününe ün katan tecrübeli isim, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Nazan Kesal ile evli.

Uzun zamandır bir arada olan ikilinin oğulları Poyraz ise kameralardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.

POYRAZ ANNESİNE BENZETİLDİ

Magazinden uzak bir hayat süren Nazan-Ercan Kesal çiftinin oğulları Poyraz da kameralara oldukça yabancı. Poyraz'ı görenler ise annesine olan benzerliğine dikkat çekiyor.

Nazan Kesal tarafından paylaşılan karede bir hayli büyüdüğü görülen Poyraz'ın babası gibi Eylül doğumlu olduğu öğrenildi.

Babasıyla birlikte çektirdiği karede herkesin dikkatini çeken Poyraz, yakışıklılığı ile şimdiden beğeni çekti.

İŞTE ERCAN KESAL VE OĞLU