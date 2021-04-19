Çukur'un İsmet'i Çağla Özavcı kimdir? Çağla Özavcı'nın hayatı hakkında bilgiler..

Çağla Özavcı, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna dahil oldu. Peki, yakın zamanda ekranlara veda edecek olan Çukur dizisinin İsmet'i Çağla Özavcı kimdir?

Her pazartesi Show TV ekranlarında yayımlanan ve dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur dizisine final öncesi genç bir oyuncu dahil oldu.

Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Çukur dizisinin kadrosuna Sen Anlat Karadeniz dizisinin sevilen oyuncularından Çağla Özavcı katıldı. 4. sezonun 33. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacan olan Çağla Özavcı, dizide İsmet karakterine hayat vereceek.

Bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri, yeni karakter hakkında araştırmalarına başladı. Çağla Özavcı'nın hayat vereceği karakterle birlikte kendi yaşamı da merak ediliyor.

Peki, Çukur'un İsmet'i Çağla Özavcı kimdir? İşte, Çağla Özavcı'nın hayatı ve biyografisi..

ÇUKUR'UN İSMET'İ ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Çağla Özavcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

Çağla Özavcı ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşamış ve ardından Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Atv ekranlarında yayımlanan ve kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar karakterini canlandırmıştır.

Çağla Özavcı, 1.67 metre boyunda, 50 kilo ve balık burcudur.

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