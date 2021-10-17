Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar setlere dönüyor, başrolü kaptı! İşte yeni dizisi

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği Karaca Koçovalı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Ece Yaşar'ın yeni projesi belli oldu. Genç oyuncu, ''Annemizi Beklerken'' dizisiyle el sıkıştı.

Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca rolüyle seyircinin kalbini kazanan Ece Yaşar'ın yeni projesi merak ediliyordu.

Ece Yaşar, televizyon dünyasının iki başarılı ismi Ömer Özgüner ile Kerem Çatay'ın ortak olduğu ve daha önce çektiği Hekimoğlu dizisi ile başarısını ortaya koyan OJO Pictures ile anlaştı.

İddialı bir yapım ile ekranlara dönmeye hazırlanan genç oyuncunun yeni dizisinin detayları da belli oldu.

ANNEMİZİ SAKLARKEN İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un Karaca Koçovalı'sı Ece Yaşar, "Annemizi Saklarken" adlı dizi ile ekranlara dönüyor.

Star TV'de ekranlara gelmesi planlanan dizinin senaryosunu Masumiyet, Kardeş Çocukları, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum gibi dizilerin yazarı Sırma Yanık kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu dizinin oyuncu seçimleri devam ediyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

''Bir ava giderken avlanma hikayesi'' sloganıyla ekranlara gelecek dizi, anneliğin kutsal olduğu ancak her annenin kutsal olmayacağı temasından yola çıkarak yazılacak.

Annemizi Saklarken dizisi, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp ardından iki çocuk daha doğuran Handan'ın etkileyici hikâyesini ekranlara taşıyacak.