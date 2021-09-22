Çukur'un Kulkan Erdenet'i yeni projesini buldu! Genco Özak o diziyle bir ilke imza attı

Çukur'un Kulkan Erdenet'i yeni projesini buldu! Genco Özak o diziyle bir ilke imza attı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Kulkan Erdenet karakteriyle büüyk bir üne kavuşan Genco Özak, vurularak diziye veda etmişti. Genco Özak'ın yeni sezondaki projesi belli oldu.

Genco Özak, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekran macerasına son veren Show TV'nin fenomen dizisinde Kulkan Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir hayran kitlesi elden eden Genco Özak'ın hayat verdiği Kulkan karakteri, Yamaç'ın eşi Efsun tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

Ölerek diziye veden 29 yaşındaki Genco Özak'ın yeni sezondaki projesi belli oldu. Genç oyuncu, 2014 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde ilk kez başrolde yer almayı başardı.

''BENİM HAYATIM'' DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un Kulkan Erdenet'i Genco Özak, Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Ali rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Böylece Nilsu Berfin Aktaş ile başrolü paylaşacak olan genç oyuncu, kariyerinde de bir ilke imza atmış oldu.

''Kuzey Yıldızı'' dizisindeki Gökçe karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş ile Genco Özak ikilisinin nasıl bir dizi çifti olacağı da merak konusu oldu.

HAFTA SONU SETE ÇIKACAK

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, hafta sonu sete çıkacak.

Yapımcılığını Bahadır Özdener'in, genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Benim Hayatım dizisini Orkun Çatak yönetecek.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yanı sıra; Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Esra Ronabar, Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.