Çukur'un Nedim'i Ada Masalı'nda! Ada Masalı'nın Latif'i İlkay Akdağlı kimdir?

Son olarak Çukur dizisinde Nedim karakterine hayat veren İlkay Akdağlı, Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı'nın kadrosuna dahil oldu. Peki Ada Masalı'nın Latif'i İlkay Akdağlı kimdir, kaç yaşında?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, bu akşam 4. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor.

4 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisinde Nedim karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkan İlkay Akdağlı, bu akşamdan itibaren Ada Masalı dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Akdağlı, Ada Masalı'nda Belediye Başkanı Lâtif Sağlam rolüne hayat vereceğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri, İlkay Akdağlı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki Ada Masalı'nın Latif'i İlkay Akdağlı kimdir? İşte İlkay Akdağlı'nın biyografisi...

İLKAY AKDAĞLI KİMDİR?

1973 yılında doğan İlkay Akdağlı, aslen Ankaralıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Eskişehir Tiyatora Kumpanyası isimli tiyatro topluluğunun kurucuları arasında yer alan İlkay Akdağlı, uzun süre tiyatroda rol almış ve oyun müziklerini bestelemiştir.

1996 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve televizyon programları ve dizilerde rol almaya başlamıştır. Bir dönem Bilgi Üniversitesi'nde drama dersleri veren Akdağlı, 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda kadrolu sanatçı olmuştur. Günümüzde bu tiyatro bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Geçmişten günümüze Yağmur Beklerken, Hiç Bana Sordunmu, Mavi Düşler, Şeytanın Gözyaşları, Sırlar Dünyası, A.G.A, Çınaraltı, Avrupa Yakası, Gece 11:45, Selena, Sevda Çiçeği, Son Osmanlı Yandım Ali, Unutulmayanlar, Yaprak Dökümü, Menekşe ile Halil, Derman, Abimm, Pis Yedili, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kaçma Birader, İsimsizler ve Bir Denizcinin Doğum Günü isimli sinema ve dizilerde rol almıştır.

Lysistrata Kadınlar I-Ih Derse, Gol Kralı Sait Hopsait, Doğrular, Beğendiğiniz Gibi, Çöl Fırtınaları ve Erkek Parkı isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır.