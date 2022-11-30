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    • Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı cesur göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! 'Tablo gibisiniz hanımefendi'

    Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı cesur göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! 'Tablo gibisiniz hanımefendi'

    Ünlü oyuncu Hazal Subaşı cesur pozlarıyla sosyal medyada gündeme geldi. Oynadığı diziler ile adından söz ettiren genç oyuncu güzelliği ile dikkat çekiyor..
    • 30.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:18
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    Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı cesur göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! 'Tablo gibisiniz hanımefendi'

    Oyuncu Hazal Subaşı oynadığı dizilerde gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu birçok dizide rol alarak ekranlarda boy gösterdi.

    2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan Hazal Subaşı üçüncü olmuştu. Ardından oyunculuk kariyerine başlayan Subaşı 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy isimli dizide rol aldı.

    Hazal Subaşı daha sonra Bir Umut Yeter, Halka, Çukur ve son olarak Kasaba Doktoru isimli dizide oynadı.

    Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ailesi Selanik göçmeni olan 27 yaşındaki oyuncu İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

    İşte Hazal Subaşı'nın son instagram paylaşımı..

    Çukur un Nehir i Hazal Subaşı cesur göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! Tablo gibisiniz hanımefendi #1

    Çukur un Nehir i Hazal Subaşı cesur göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! Tablo gibisiniz hanımefendi #2

    Çukur un Nehir i Hazal Subaşı cesur göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! Tablo gibisiniz hanımefendi #3


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