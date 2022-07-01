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    Çukur'un flaş ismi Behzat Ç. kadrosuna girdi!

    Çukur'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu Behzat Ç. dizisinin kadrosuna girdi..
    • 01.07.2022 - 01:22
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 01:24
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    Çukur'un flaş ismi Behzat Ç. kadrosuna girdi!

    Efsaneleşmiş diziler arasında yer alan Behzat Ç. yeni sezonda sevenleriyle buluşacak.Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu dizi BluTV platformunda yayınlanacak.

    Çekimleri temmuz ayında başlayacak olan dizinin ismi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" olarak açıklandı.

    Çukur un flaş ismi Behzat Ç. kadrosuna girdi! #1

    Dizinin kadrosuna eklenen bir isim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakterini canlandıran oyuncu Burak Dakak Behzat Ç. kadrosuna dahil oldu.

    Çukur'da gösterdiği performansla kendisini ispatlayan oyuncunun kadroya girmesi dizinin hayranlarını sevindirdi..

    Çukur un flaş ismi Behzat Ç. kadrosuna girdi! #2


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