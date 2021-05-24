Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya kimdir? Çukur'da Şahram rüzgarı..

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a final öncesi bomba bir isim dahil oldu. Amcanın son kozu olarak sahaya sürdüğü Şahram'ı, başarılı oyuncu Sarp Akkaya canlandırıyor. Peki Çukur Şahram kimdir?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur, adından söz ettirecek bir transfere imza attı.

Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Sarp Akkaya, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Final için gün sayan dizide Amca Cumali'nin sürekli bahsettiği ve son koz olarak sahaya sürdüğü Şahram, Çukur'un 129. bölüm fragmanında boy gösterdi.

Dizinin sıkı takipçileri, Şahram'ın dizideki dengeleri nasıl değiştireceğini merak ederken Sarp Akkaya'nın hayatını da araştırmaya başladı.

Peki, Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya kimdir? İşte Sarp Akkaya hakkında bilgiler...

ÇUKUR ŞAHRAM KİMDİR?

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde amca Cumali Koçovalı'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Şahram karakterinin final öncesi Çukur'da dengeleri nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor. Şahram, Arapça’da mat anlamına geliyor.

SARP AKKAYA KİMDİR?

13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak doğan Sarp Akkaya, 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisiyken okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurmuştur.

Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarda oynamıştır.

Oyunculuk kariyerine 1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisiyle başlamıştır. Bu dizide, Ergun Köknar, Jeyan Mahfi Tözüm, Mine Çayıroğlu, Kerim Afşar, Toprak Sergen, Devrim Nas, Kaya Akkaya, Civan Canova, Ferdi Akarnur, Zafer Önen, Bülent Şakrak ve Hakan Vanlı gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

2007 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanınmıştır. 2009-2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır.

2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında yer almıştır.

2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kuran Sarp Akkaya, 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşmıştır.

2015 yılında oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi isimlerin yer aldığı "Racon" adlı dizide rol amıştır.

Yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu'nun yaptığı ve 17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminde rol almıştır.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayımlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Serkan Altunorak'la birlikte başrolde oynamıştır.