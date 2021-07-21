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    Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya yeni projesi için harekete geçti! Görenler tanıyamadı

    Son olarak Çukur dizisinde Şahram karakterine hayat veren Sarp Akkaya, yeni projesi için imaj değişikliği yaptı. Oyuncunun sosyal medyadan paylaşılan son hali, sevenlerini şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 17:14
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    Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya yeni projesi için harekete geçti! Görenler tanıyamadı

    Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un son sezonunda Şahram karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Sarp Akkaya, dijital bir platformda yayınlanan ''Saygı'' dizisi için harekete geçti.

    Çukur’un final yapmasının ardından 2020 yılında yayın hayatına başlayan ve kadrosunda Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum ve Erkan Can'ın yer aldığı Saygı'ya transfer oldu.

    İMAJ TAZELEDİ

    Geçtiğimiz hafta ikinci sezon çekimlerine başlayan Saygı dizisi için imaj tazeleyen Sarp Akkaya'nın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

    Sevenleri, bıyıklarını kesen Sarp Akkaya'yı tanımakta zorlandı. Ünlü oyuncunun değişimi sevenlerini şaşkına çevirirken sosyal medyaya damga vurdu.

    Çukur un Şahram ı Sarp Akkaya yeni projesi için harekete geçti! Görenler tanıyamadı #1

    SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

    Sarp Akkaya'nın bıyıksız halinin beğenen bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun son halini beğeni yağmuruna tuttu.

    Sarp Akkaya'nın son halini beğenmediklerini dile getiren bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncuya bıyığın daha çok yakıştığını belirtti.

    İşte Sarp Akkaya'nın yeni imajı...

    Çukur un Şahram ı Sarp Akkaya yeni projesi için harekete geçti! Görenler tanıyamadı #2

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