Çukur'un senaristinden bomba bir dizi geliyor! Başrol oyuncusu çok konuşulacak

Çukur'un senaristinden bomba bir dizi geliyor! Başrol oyuncusu çok konuşulacak

4 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum'un yeni bir dizi için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Horzum'dan gelen bu haber, izleyicileri heyecanlandırdı.

Dört sezon boyunca reyting rekorları kıran Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başarmıştı.

Çukur dizisinin muhteşem başarısının altında, hiç şüphesiz senarist Gökhan Horzum'un oluşturduğu güçlü atmosfer vardı. Gökhan Horzum'un, Çukur'da yarattığı tüm karakterler fenomen oldu.

Şimdi de Gökhan Horzum'un, Çukur dizisinin ardından yeni bir dizi için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ünlü senaristin, kaleme aldığı yeni projenin detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yine güçlü ve etkileyici bir aile hikâyesi kaleme alan başarılı senaristin, yönetmen olarak ise Çağrı Bayrak ile anlaşma yaptığı öğrenildi. Çağrı Bayrak, geçen sezon ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.

TOLGA SARITAŞ BAŞROLDE

Hazırlıkları titizlikle sürdürülen ve büyük bir merakla beklenen dizinin başrol oyuncusu için bomba bir isimle el sıkışıldığı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolü için ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşıldı.

Bir bankanın reklam yüzü olan Sarıtaş, ''Arıza'' dizisinin final yapmasının ardından Engin Akyürek'le ''Yolun Açık Olsun'' filminde başrolü paylaşmıştı.

Yeni dizi için Ay Yapım ile FOX TV arasında görüşmelerin başladığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.