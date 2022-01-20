Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın şoke eden değişimi! 'Travestiyim diye...'

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın şoke eden değişimi! 'Travestiyim diye...'

Çukur'da hayat verdiği Timsah Celil rolüyle adından söz ettiren Ahmet Melih Yılmaz, artık bambaşka biri. Instagram ve TikTok'tan değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan Yılmaz'ın son hali gündem oldu.

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Radikal bir kararla kimliğini değiştiren Yılmaz, artık bambaşka biri. Trans birey olduğunu saklamayan Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla değişimini gözler önüne serdi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, son haliyle gündeme geldi.

TikTok hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde Ankara'da yaşayan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına, ''Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi.'' notunu düştü.

''TRAVESTİYİM DİYE''

Çukur'un Timsah'ı Celil'i Yılmaz, TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında, ''Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim.'' dedi.

DAHA ÖNCE TACİZE UĞRAMIŞ

2013 yılında ''Kadınlar Aşklar Şarkılar'' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.

''Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı.'' diyen Yılmaz, ''Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.