Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den flaş açıklama! Üç Kuruş dizisinde...

Kısa süre önce final yapan Çukur dizisinde ''Yamaç'' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş dizisinde oynayıp oynamayacağını açıkladı. Peki Aras Bulut İynemli Üç Kuruş'ta oynayacak mı?

Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, geçtiğimiz ay final yaparak izleyicisine veda etti.

Finalin ardından Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli'nin hangi projede yer alacağı merak ediliyordu.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş dizisinde oynayıp oynamayacağını açıkladı.

OYNAMAYACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

İzleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Show TV'nin ses getiren dizisi Çukur'un final yapmasının ardından Aras Bulut İynemli'nin hangi projede yer alacağı araştırılıyordu.

''Üç Kuruş'' adlı dizide oynayacağı iddia edilen ünlü oyuncu başarılu oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

TV 100'ün haberine göre, bir GSM şirketinin yüzü olan Aras Bulut İynemli, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatan İynemli, yeni projesinin belli olmadığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde oynamayacağının da sinyalini verdi. Habere göre Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş adlı yapımda yer almayacak.