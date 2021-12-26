Çukur'un yıldızı Üç Kuruş'a geliyor! O isim 'Baybars' rolünü kaptı

Çukur'un yıldızı Üç Kuruş'a geliyor! O isim 'Baybars' rolünü kaptı

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Baybars karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. Baybars rolünün sahibi, Çukur dizisinde Emmi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kadir Çermik oldu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'ta Bahar'ın babası Nezih'in korktuğu Baybars karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide, Baybars rolüne hayat verecek isim sonunda belli oldu.

ÇUKUR'UN EMMİ'Sİ ÜÇ KURUŞ'A GELİYOR

Üç Kuruş'un 27 Aralık 2021 Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Bahar'ın babası Nezih'in korktuğu Baybars karakteri ilk kez gözüktü.

Baybars karakterine, Show TV'nin efsane dizisi Çukur'da Emmi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kadir Çermik hayat verecek.