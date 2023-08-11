Cuma dizileri! Bu yapımlar kaçmaz! İşte 11 Ağustos 2023 yayın akışları...

Haftanın yorgunluğu, karşısında atılıyor...

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Cuma akşamı birbirinden renkli, aksiyon ve dram dolu diziler yayında olacak. Aynı zamanda film keyfi de izleyicileri bekliyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Kardeşlerim

13:00 - Gün Ortası

14:00 - Aldatmak

17:00 - Kardeşim Benim 2

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Gerçek Kahraman

22:20 - Shazam! 6 Güç

Kanal D yayın akışı

09:15 - Yaprak Dökümü

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk-ı Memnu

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Ölümsüz

22:00 - Sakın Dışarı Çıkma

Star TV yayın akışı

09:00 - Kiralık Aşk

10:45 - Çöp Adam

13:15 - Yalı Çapkını

16:00 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Eyyvah Eyvah

Fox TV yayın akışı

8:30 - Çalar Saat

10:00 – Sen Çal Kapımı

13:00 - En Güzel Dönüşüm

14:30 – Eşim Benzerim Yok

17:30 – Aşk Mantık İntikam

19:00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 - Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:15 - Kalk Gidelim

11:55 - Şehirden Uzakta

13:15 - Seksenler

16:05 - Diriliş "Ertuğrul"

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

09:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 - Aile

15:45 - Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Tarzan Rıfkı

21:45 - Zirve Ateşi

TV8 yayın akışı

08:30 - Kırmızı Oda

11:15 - MasterChef Türkiye All Star

16:00 - İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 - MasterChef Türkiye All Star