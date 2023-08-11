Cuma dizileri! Bu yapımlar kaçmaz! İşte 11 Ağustos 2023 yayın akışları... Haftanın son iş günü tv karşısında yorgunluk atmak isteyenler, kumandayı eline alıyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 11 Ağustos 2023 TV yayın akışları...

Haftanın yorgunluğu, TV karşısında atılıyor... Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Cuma akşamı birbirinden renkli, aksiyon ve dram dolu diziler yayında olacak. Aynı zamanda film keyfi de izleyicileri bekliyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 - Kahvaltı Haberleri 10:00 - Kardeşlerim 13:00 - atv Gün Ortası 14:00 - Aldatmak 17:00 - Kardeşim Benim 2 19:00 - atv Ana Haber 20:00 - Gerçek Kahraman 22:20 - Shazam! 6 Güç Kanal D yayın akışı 09:15 - Yaprak Dökümü 11:00 - Magazin D Yaz 12:00 - Kanal D Haber Gün Arası 13:00 - Gelinim Mutfakta 16:00 - Aşk-ı Memnu 18:30 - Kanal D Ana Haber 20:00 - Ölümsüz 22:00 - Sakın Dışarı Çıkma Star TV yayın akışı 09:00 - Kiralık Aşk 10:45 - Çöp Adam 13:15 - Yalı Çapkını 16:00 - Ömer 19:00 - Star Haber 20:00 - Eyyvah Eyvah Fox TV yayın akışı 8:30 - Çalar Saat 10:00 – Sen Çal Kapımı 13:00 - En Güzel Dönüşüm 14:30 – Eşim Benzerim Yok 17:30 – Aşk Mantık İntikam 19:00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 - Kısmet TRT 1 yayın akışı 09:15 - Kalk Gidelim 11:55 - Şehirden Uzakta 13:15 - Seksenler 16:05 - Diriliş "Ertuğrul" 19:00 - Ana Haber 19:55 - İddiaların Aksine 20:00 - Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 09:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 - Aile 15:45 - Yeşil Vadi'nin Kızı 18:25 - Show Ana Haber 20:00 - Tarzan Rıfkı 21:45 - Zirve Ateşi TV8 yayın akışı 08:30 - Kırmızı Oda 11:15 - MasterChef Türkiye All Star 16:00 - İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 - MasterChef Türkiye All Star