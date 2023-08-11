Cuma dizileri! Bu yapımlar kaçmaz! İşte 11 Ağustos 2023 yayın akışları...

Haftanın yorgunluğu, TV karşısında atılıyor...
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Cuma akşamı birbirinden renkli, aksiyon ve dram dolu diziler yayında olacak. Aynı zamanda film keyfi de izleyicileri bekliyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kardeşlerim
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Aldatmak
17:00 - Kardeşim Benim 2
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Gerçek Kahraman
22:20 - Shazam! 6 Güç
Kanal D yayın akışı
09:15 - Yaprak Dökümü
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Ölümsüz
22:00 - Sakın Dışarı Çıkma
Star TV yayın akışı
09:00 - Kiralık Aşk
10:45 - Çöp Adam
13:15 - Yalı Çapkını
16:00 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Eyyvah Eyvah
Fox TV yayın akışı
8:30 - Çalar Saat
10:00 – Sen Çal Kapımı
13:00 - En Güzel Dönüşüm
14:30 – Eşim Benzerim Yok
17:30 – Aşk Mantık İntikam
19:00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 - Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:15 - Kalk Gidelim
11:55 - Şehirden Uzakta
13:15 - Seksenler
16:05 - Diriliş "Ertuğrul"
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
09:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 - Aile
15:45 - Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Tarzan Rıfkı
21:45 - Zirve Ateşi
TV8 yayın akışı
08:30 - Kırmızı Oda
11:15 - MasterChef Türkiye All Star
16:00 - İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 - MasterChef Türkiye All Star