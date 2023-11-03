Cuma TV'de! 3 Kasım 2023 televizyonda neler var? Cuma günü eline kumandayı alan izleyiciler, kanallar arasında geziniyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 3 Kasım 2023 Cuma TV yayın akışları...

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Haftanın yorgunluğu, izleyiciler tarafından TV karşısında atılacak.

3 Kasım Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak; Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Sen Türkülerini Söyle, Şahane Hayat, Arka Sokaklar ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bu Tabak Kimin?

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

23:45 Orta Sayfa

01:30 Şahane Hayatım

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:50 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

TV8 yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını