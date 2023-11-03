Cuma TV'de! 3 Kasım 2023 televizyonda neler var?

Haftanın yorgunluğu, izleyiciler tarafından TV karşısında atılacak.
3 Kasım Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak; Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Sen Türkülerini Söyle, Şahane Hayat, Arka Sokaklar ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
Star TV yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bu Tabak Kimin?
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
22:30 Hudutsuz Sevda
23:45 Orta Sayfa
01:30 Şahane Hayatım
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:50 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
TV8 yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını