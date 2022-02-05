Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' diyen editör işten çıkarıldı

Karar Gazetesi, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Hadi İnşallah" şeklinde tweet atan editörü Özge Kar'ın işine son verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk siyasetçilerden ve dünya liderlerinde peş peşe geçmiş olsun mesajları gelirken, Karar Gazetesi editöründen imalı bir mesaj geldi.

"HADİ İNŞALLAH" DEDİ

Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntılayarak "Hadi İnşallah" ifadesini kullandı.

Editör Kar, daha sonra gelen tepkiler üzerine tweeti silerek hesabını kapattı.

KARAR GAZETESİ ÖZÜR DİLEDİ

Karar Gazetesi yaptığı açıklamada, editörün işine derhal son verildiğini duyurarak kamuoyundan özür diledi.

"İŞİNE SON VERİLDİ"

Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.