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    Cumhurbaşkanı olacağım diyen Muharrem İnce'den gazetecilere: Biriniz de gülmedi

    Cumhurbaşkanı olacağım diyen Muharrem İnce'den gazetecilere: Biriniz de gülmedi

    Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda partimden istifa edeceğim" diyerek Buket Aydın'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen "kahkaha" söyleşisini hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 23:54
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    Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Habertürk TV'de Veyis Ateş’in moderatörlüğünü yaptığı "Türkiye’nin Nabzı" programına konuk oldu.

    "CUMHURBAŞKANI OLUNCA PARTİMDEN İSTİFA EDECEĞİM"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Türkiye'de partili bir Cumhurbaşkanı doğru değil." vurgusunda bulunarak "Ben Cumhurbaşkanı olduğumda Memleket Partisi genel başkanlığından istifa edeceğim." dedi.

    "BİRİNİZİN GÜLMESİNİ BEKLEDİM AMA GÜLMEDİNİZ"

    İnce'nin gazetecilere dönerek sözlerine "Birinizin gülmesini bekledim ama gülmediniz. Çünkü gülenler sonra kaybediyor ya." ifadesiyle devam etmesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın ile olan söyleşisini akıllara getirdi.

    Cumhurbaşkanı olacağım diyen Muharrem İnce'den gazetecilere: Biriniz de gülmedi-Video

    KILIÇDAROĞLU, BUKET AYDIN'A "SİZDEN BİR KAHKAHA BEKLİYORUM, BİZE ŞANS GETİRDİ" DEMİŞTİ

    2019 yerel seçimler öncesinde Buket Aydın'a konuk olan Kılıçdaroğlu büyükşehirleri alacağını ifade etmiş, Aydın ise gülerek tepki göstermişti. Yeniden Buket Aydın'a konuk olan Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce yaşanan diyaloğu hatırlarak Aydın'a "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" demişti.

    Cumhurbaşkanı olacağım diyen Muharrem İnce den gazetecilere: Biriniz de gülmedi #1

    Cumhurbaşkanı olacağım diyen Muharrem İnce den gazetecilere: Biriniz de gülmedi #2

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülüşünüz şans getiriyor HABERİCumhurbaşkanı olacağım diyen Muharrem İnce den gazetecilere: Biriniz de gülmedi #3

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