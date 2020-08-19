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- Cumhuriyet, çocuklara hafızlık eğitimi verilmesinden rahatsız
Cumhuriyet, çocuklara hafızlık eğitimi verilmesinden rahatsız
Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimi alan çocukların peşine düştü, eğitimlerin verildiği alanın küçük olmasından şikayet edildi.
- Özel Haber
- 19.08.2020 - 09:38
- Güncelleme : 19.08.2020 - 09:38
Türkiye koronavirüs döneminin ardından normalleşme sürecine girdi.
Bu dönemde tatilciler sahillere akın etti, plajlar doldu taştı.
Eğlence mekanlarında pandemi kuralları kapsamında partiler devam etti.
Yaşamın her noktasında büyük oranda normalleşmeye gidilirken Cumhuriyet gazetesi, hafızlık eğitimi alan çocukların peşine düştü.
Gazetenin haberinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmayarak çocuklara hafızlık eğitimi verildiği savunuldu.
Cumhuriyet gazetesi, "30 metrekarede hafızlık eğitimi" manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.