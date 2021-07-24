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    Cumhuriyet gazetesinin güldüren otobüs arızası haberi

    Cumhuriyet gazetesinin güldüren otobüs arızası haberi

    İstanbul'da arıza nedeniyle yolda kalan belediye otobüsünü yolcular itmek zorunda kaldı. Cumhuriyet gazetesi, görüntülerin faturasını İBB'ye değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesmeye kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 15:39
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından yaşanan skandalların ardı arkası kesilmedi. Sarıyer'de yolda kalan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek ilerletildiği görüldü.

    Amatör kameralara yansıyan görüntülerin ardından; İBB'nin finanse ettiği medya kuruluşları arasında yer alan Cumhuriyet, İBB'yi aklamaya çalıştı.

    Gazete; görüntüleri, "Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi" başlığıyla okurlarına servis etti.

    Haberin detaylarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni otobüs alımına onay vermediği gerekçesiyle bu sorunların meydana geldiği yalanı savunuldu.

    Cumhuriyet gazetesinin söz konusu haberi, Twitter'da geyik konusu oldu.

    Cumhuriyet gazetesinin güldüren otobüs arızası haberi #1

    Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti VİDEO

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