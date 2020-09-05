Cumhuriyet gazetesinin şehir hastaneleri rahatsızlığı

Türkiye'nin dört bir yanına yapılan şehir hastaneleri, koronavirüs döneminde dünya ülkeleri tarafından örnek gösterilirken muhalif medya projeleri hedef göstermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' diye nitelendirdiği şehir hastaneleri büyük bir hızla Türkiye'nin birçok kentine yapıldı.

Sayıları hızla artan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüs salgınının Türkiye'de ortaya çıkmasıyla fazlasıyla anlaşıldı.

Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen bazı yayın kuruluşları Türkiye'nin koronavirüse karşı elde ettiği başarıda şehir hastanelerinin önemine vurgu yaptı.

ŞEHİR HASTANELERİ GEREKSİZ GÖSTERİLDİ

Türkiye'deki ise durum oldukça farklı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "israf" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri muhalif medya tarafından da beğenilmiyor.

Cumhuriyet gazetesi, şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı haberi "Doktora değil betona" diyerek rahatsızlığını ortaya koydu.

Gazetenin haberinin detaylarında şehir hastanelerinin yapımının gereksiz olduğu savunuldu.