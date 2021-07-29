Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan istifa kararı

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, çalışanların sendika üyeliğinden istifa etmesini istedi. Bu dayatmayı kabul etmeyen genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, istifasını verdi.

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, görevi bırakma kararı aldı.

Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması yönünde talepte bulunduğunu belirtti.

"YA ONLAR İSTİFA EDECEK YA DA SEN"

"Olay, 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' çizgisine geldi." ifadesini kullanan Küçükkaya, şunları kaydetti:

"7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen vakıf toplantısında yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildim. 3 yıldır bu görevi büyük bir onur ve gururla yürüttüm.

Yazı işleri ekibimle birlikte gazetecilikte, habercilikte büyük başarılara, ödüllere imza attık. En büyük mutluluğum 27 yıldır Cumhuriyet ailesinin bir üyesi, emekçisi olmamdır.

"EDİTORYAL KADRODAKİ ARKADAŞLARIMI SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİRMEM İSTENDİ"

Bu hafta başında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun tarafından, Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam istenmiştir. Gelinen noktada olay, 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' çizgisine geldi.

"GAZETENİN SAVUNDUĞU İLKELERE YAKIŞMAYAN..."

Cumhuriyet Gazetesi'nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazı işleri ekibimden, Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet'le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum.

"İSTİFA EDİYORUM"

Bugün (29 Temmuz 2021) itibarıyla 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet'ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar hep desteğini hissettiğim Cumhuriyet ailesine, çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."