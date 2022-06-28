Cüney Arkın'ın vasiyeti herkesi şaşırttı! 'Beni oraya gömün'

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vasiyeti merak konusu oldu. Yıllar önce isteğini açıklayan Arkın, duyanları şoke etti.

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

85 yaşında son nefesini veren Arkın, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yeşilçam'a unutulmaz eserler bırakan oyuncunun vasiyeti de ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'ın yıllar önce bir programda dile getirdiği vasiyetini duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, ilginç bir istekte bulunmuştu.

Arkın, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuştu.